Eesti Kontsert tühistab Venemaa ja Valgevene muusikute esinemised oma kontserdimajades

Otsus puudutab nii Eesti Kontserdi enda programmi kui ka kontserdimajade rentnikke. See tähendab, et Venemaa ja Valgevene kodakondsusega artiste Estonia kontserdisaali ning Tartu Vanemuise, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajadesse esialgu kuni hooaja lõpuni esinema ei lubata. Eesti Kontserdiga on solidaarsed ka Peterburi Jaani kiriku töötajad, kes seisavad sõja vastu ja on Ukraina taga.

"Mõistame, et see otsus võib tunduda Venemaa ja Valgevene muusikutele ja kultuuriintelligentsile ülekohtusena, sest kultuuri ja poliitikat on ju ikka püütud lahus hoida. Tänases sõjaolukorras ei ole meil muud valikut. Loodame, et see otsus survestab kahe agressorriigi kultuuriintelligentsi oma riigijuhtidele aru pähe panema ja lõpetama viivitamatult sõda Ukrainas," lausus Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Sihtasutus Eesti Kontsert on Eesti suurim ja vanim kontserdikorraldaja, kes haldab kontserdimaju Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Peterburis.