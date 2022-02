Vaba Lava jätab ära Peterburi teatripäevad Narvas

Narva Vaba Lava teater teatas reedel, et seoses asjaoluga, et Venemaa kuulutas Ukrainale sõja, ei pea nad praegu Peterburi teatrite päevade korraldamist võimalikuks. Kuigi otsus ei olnud kerge, tingisid selle teatrijuhi sõnul nii sisulised kui ka praktilised põhjused.

Narva Vaba Lava juht Märt Meos tunnistas ERR-ile, et otsuse tegemine oli raske, kuivõrd neil on vene teatritegijate hulgas palju sõpru.

"Kui räägime, et meil oli plaanis sinna kutsuda Julia Augi lavastus Donbassist, siis kaks päeva tagasi oleksime võinud seda mängida ja poleks probleemi, aga alates eilsest [neljapäeva – toim] hommikust on see tekst juba vana. Seda ei ole mõtet enam mängida."

Meos kinnitas, et see pole põhimõtteline otsus, vaid selle taga on palju praktilisi põhjuseid. "Absoluutselt mitte, kui arvestada seda, et ühe lavastuse puhul on tekst juba tõesti eilse hommikuga väga vananenud."

Ta tunnistas, et teatripäevade korraldamine on nõudnud suurt eeltööd. Peterburi teatri päevade raames oleks pidanud Narva tulema 60 inimest. "Aga me ei ole ju kindlad, kas teisipäevaks oleks näiteks nende viisad veel kehtinud. Me ei tea neid asju. Auto oli startimas, dekoratsioonid olid suurele rekale peale laaditud ja saime veel öelda, et ärge startige," rääkis ta.

"Meie poolt olid rider'id läbi töötatud, asjad otsitud, kõik viisakutsed. Praegu on piir suhteliselt kinni. Kõik see paberite ja dokumentide toimetamine ja lepingute tegemine, et nad üle piiri saaksid – see töö oli kõik tehtud. See ei olnud sugugi kerge otsus."

Majanduslikult on Narva Vaba Lava olukord olnud pikemat aega keeruline. Nüüd tuleb ka juba müüdud teatripäevade piletid tagasi osta. "Kasumlik otsus see meile muidugi ei ole, aga mis me teeme, kui poliitika nii tugevalt meie tegevusse sekkub, siis meil ei ole midagi teha," tõdes Meos.

Peterburi teatri päevad pidid esialgu toimuma 2021. aasta märtsis, kuid lükkusid maja sunnitud kinnioleku tõttu sama aasta novembrikuusse. Teatrimaja enda rahastusotsuse tõttu sulgusid uksed taas ka aasta viimaseks kolmeks kuuks ning seetõttu lükkusid teatripäevad veel kord edasi 2022. aasta märtsikuusse.

Meos kinnitas, et jätkavad koostööd nende vene teatritegijatega, kes on nende sõbrad. "Augustis oli ka Vabaduse festival, kus vene teatritegijad olid abis vestlusi korraldamas ning need olid väga avatud vestlused." Ta tunnistas, et ühtepidi tahaks oma kolleege Venemaal praegusel ajal aidata, kuid käed jäävad lühikeseks.

Ta märkis, et nad väga loodavad, et midagi Venemaal muutub, sest teatri mõttes on tegemist väga suurte traditsioonidega riigiga.

Peterburi teatri päevad oli planeeritud toimuma 1.–5. märtsini Narvas. Teater ostab müüdud pileteid tagasi kuni 1.05.2022.

Kuigi Peterburi teatri päevad on tühistatud, siis toimub Narva Vaba Lava teatrikeskuses siiski esmaspäeval, 28. veebruaril R.A.A.A.M teatri esietendus "Lotman" ja 19. märtsil Vaba Lava teatri esietendus "Ma võiksin sulguda pähklikoorde".