Eesti Kontsert lepingute tühistamisest Venemaaga: see on selge sõnum

Kultuuriminister Tiit Terik ütleb, et kui mõni kultuuriasutus või spordiorganisatsioon soovib Venemaa või Valgevenega ühiseid projekte teha, siis meie ühiskonnas on neil vabadus ise otsustada. Riigipoolsele rahastusele nende projektide puhul enam loota ei saa.

"Kui me varasematel aastatel oleme toetanud ka näiteks vene kollektiivide saabumist Saaremaa ooperipäevadele, Birgitta festivalile või Kuldsele Maskile, siis selles kontekstis, mis praegu maailmas toimub, ei ole meil võimalik selle koostööga edasi minna," lausus Terik.

Sihtasutus Eesti Kontsert andis juba sõja teisel päeval teada, et ütleb üles kõik Venemaa ja Valgevene esinejatega seotud lepingud. Otsus puudutab Estonia kontserdisaali, Tartu Vanemuise, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajasid.

"Oluline on see, et see pole suunatud ühegi rahva ega rahvuse vastu. Loodan, et kõlab kõigi maade ja rahvaste muusika, aga sõja kontekstis on see selge sõnum Venemaale ja Valgevenele, et olukorras, kus te sõdite, okupeerite teist maad, jätkate te rahulikult oma kultuuripoliitikat," rääkis Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuht Andri Maimets.

Vaba Lava jättis ära Narva teatrikeskuses toimuma pidanud Peterburi teatrite päevad. Vaba Lava juhi Märt Meose sõnul on neil Venemaal olulised partnerid, kellega tahetakse tulevikus koostööd jätkata, kuid praegu tehakse paus, et mõelda Ukrainale.

Ka Forum Cinemas on peatanud igasuguse Venemaalt pärit sisu edastamise ning ekraanidele plaanitakse saada Ukrainast pärit toodangut. Teateid kultuurisuhete katkestamisest venemaa ja valgevenega on tulnud pea igast kultuurivaldkonnast.