Pildid: rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone anti ehitajale üle

"Maja üleandmise oli meie jaoks märgilise tähendusega, sest sel päeval hakkame lugema nädalaid, mil saame oma päris kodus taas uksed avada," sõnas peadirektor Janne Andresoo, kes andis ehitajale üle ligikaudu viiesajast võtmest koosneva kimbu.

Tõnismäe hoone üleandmise päeval käivitati koos ehitajaga 199 nädalat kestev rekonstrueerimise ja tagasikolimine periood, mis lõpeb 2025. aasta 21. detsembriks. Kella käivitamisel fikseeriti ajaks 199 nädalat, 5 päeva, 10 tundi, 10 minutit ja 10 sekundit.

Hoone võttis vastu Ehitus5ECO OÜ projektijuht Andres Neemre, kes tänas usalduse eest ja oli lootusrikas, et maja saab õigeks ajaks valmis. "Oluline, et saame liikuda eesmärgi suunas koostöös," sõnas Neemre.

Eesti Rahvusraamatukogu on plaanis avada tema asutamise 107. aastapäeval, mis on 21. detsembril 2025. Rekonstrueeritud rahvusraamatukogust saab kaasaegne kultuuri- ja kogukonnakeskus, mis on avatud kõigile.