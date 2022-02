Baltimaade rahvusraamatukogud kutsuvad peatama Venemaa liikmelisust erialaühendustes

Eesti, Läti ja Leedu rahvusraamatukogud tegid avaliku pöördumise maailma raamatukogude kogukonna poole, et kutsuda üheselt hukka mõistma Venemaa agressioon Ukrainas ja peatada Venemaa Föderatsiooni liikmelisus kõigis rahvusvahelistes raamatukoguühendustes ja organisatsioonides.

"Raamatukogud seisavad üle maailma vaba ja tõese info levitamise ning mäluasutustena kultuuriväärtuste eest," ütles Eesti rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. "Ukraina ründamine ja soov tühistada ukraina kultuuri tuleb üheselt hukka mõista. Seepärast tegime Läti ja Leedu kolleegidega ettepaneku peatada Venemaa Föderatsiooni liikmelisus kõikides meie valdkonna erialaorganisatsioonides."

"Meil kõigil on ühised eesmärgid ja väärtused ning me kohustume jätkama kõikehõlmava teabe- ja kultuuriruumi loomist, mis on vaba desinformatsioonist, valedest, vihkamisest ja sõjast ning avatud kõigile," seisab kirjas kolme juhi ühises pöördumises, mis kutsub üles pakkuma Ukraina rahvale nii moraalset toetust kui annetusi.

Ühispöördumine tehti järgmiste raamatukoguühenduste poole: CENL (Euroopa rahvusraamatukogude direktorite konverents), EBLIDA (Euroopa raamatukogude, teabe- ja dokumentatsiooniühenduste büroo), IFLA (Rahvusvaheline raamatukoguühingute ja -institutsioonide liit), CDNL (Ülemaailmne rahvusraamatukogude direktorite konverents), LIBER (Euroopa Teadusraamatukogude Ühendus), NAPLE (Rahvaraamatukogusid haldavate Euroopa riigiasutuste foorum), Public Libraries 2030, SPARC Europe ja ALA (Ameerika Raamatukogude Ühendus).