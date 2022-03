Kaili Viidas: armastust ei anta emapiimaga kaasa, seda peab õpetama

Pärnu Endla suures saalis jõuab laupäeval publiku ette armastuslugu. Tegemist on Nikolai Baturini romaani "Noor jää" dramatiseeringuga, lavastaja on Kaili Viidas.

Lavastaja Kaili Viidas otsis mõne aja eest noortelugu, luges suvel läbi kümneid romaane aga sobivat ei leidnud. Siis aga, kui ta noortelugu aktiivselt enam ei otsinudki, jõudis ta sõbraga vesteldes Baturini "Noore jääni". Ja talle piisas romaani sisututvustusest, et tõdeda: noore armastuse lugu on leitud.

"Ta ei räägi ainult noorest armastusest, ta räägib üldse armastusest. Mis asi on armastus? Kui võtta ära inimmoraal, mis järele jääb? Hästi palju ta räägib ka sellest, et me ei saa võtta armastust iseenesestmõistetavalt," selgitas Viidas "Aktuaalsele kaamerale.

"See ei ole midagi sellist, mis antakse emapiimaga kaasa. Armastus on midagi sellist, mida me peame õpetama oma lastele, oma kallimale, oma lähedastele.

Veikko Täär tegi Endlas kaasa 20 aastat tagasi, kui lavale jõudis "Ekke Moor", kus tal oli nimiosa, "Noores jääs" on tal pereisa Jürgeni roll, kelle peres toimuvad seoses laste suurekskasvamisega olulised muutused.

"Muutused tekitavad küsimusi, mis on isiklikud ambitsioonid, tahted, tunded, mis on moraal ja mis on järjepidevus. Need on suured küsimused, millega on keeruline silmitsi seista. Jürgenil on väga keeruline," tõdes Täär.