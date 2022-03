Katrina Tangi näitus "Kaduv võlu. Eesti maakoolide elu" jälgis koolireformi

Tang alustas dokumentaalprojektiga 2004. aastal, mil koolireform heaks kiideti ning on teemaga tänaseni tegelenud. Kuna Tang on ise Pärnumaalt pärit, vaatles ta just selle maakonna maakoole.

Suigu, Taali, Selja ja Kabli olid koolid, mille käekäiku Tang jälgis ning mis on tänaseks kõik suletud. Fotograafi sõnul oli meeleolu nendes koolides väga soe ja sõbralik, mitte nukker ega mahajäetud.

"Fotograafina ma vaatasin, et ma tahaksin teada rohkem nende koolielust ja olemusest ja tundsin, et see on selline kaduv väärtus, mida on vaja jäädvustada ja hoida kasvõi sellisel kujul," rääkis Tang projektist ja lisas, et kuigi tema teekond on läinud rohkem moe- ja kommertssuunda, on dokumentalistikal tema elus väga oluline koht.

Katrina Tang on Eestis fotograaf, kes on ennekõike tuntud oma koostööde poolest rahvusvaheliste suurte lastebrändidega.

Näitus "Kaduv võlu. Eesti maakoolide elu" jääb Fotomuuseumis avatuks aprilli keskpaigani.