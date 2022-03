Tang väikekoolide kadumise jäädvustamisest: väike osa minust lootis muutust

Idee hakata dokumenteerima Pärnumaa väikekoolide saatust tuli Katrina Tangile 2004. aastal, mil koolireform päevakorda võeti. Aktiivselt hakkas Tang teemaga tegelema aga ülikooliõpingute ajal ning 2008. aastal kaitses ta antud tööd ka ühes Lõuna-Inglismaa ülikoolis.

Tang meenutas, et inglased ei märganud tema töös esmapilgul hoopis koolide sulgemise temaatikat, vaid hoopis seda, mis neile fotodelt vastu vaatas. Projekt võeti aga Inglismaal soojalt vastu ning mõne aja pärast sai Tang oma fotosid näidata ühes Londoni galeriis.

Koolide sulgemine puudutas aga Tangi eriliselt. "Maakoolid on justkui väiksed südamed nendes kogukondades, ja ma tundsin, et neid peaks väärtustama ja hoidma, mitte lammutama," rääkis fotograaf Klassikaraadio "Delta" saates.

"Väike osa minust lootis, et ma muudan midagi või kedagi," meenutas Tang projektiga alustamist, ent sõnas, et see oli justkui tuuleveskitega võitlemine. Fotograafi sõnul on väikestes kogukondades palju neid inimesi, kes koolide sulgemise vastu võitlevad, kuid nende hääl jääb üsna vaikseks.

Tang leiab, et alati ei pea suured muutused toimuma protestidega, vaid need võivad aset leida ka mõttemaailmas. "Kui sa puudutad selle mõttemaailmaga lähedasemaid inimesi, siis see ongi see, mis muudab maailma ka suuremas pildis väikeste sammudega."

Kool, mida Tang kõige esimesena jäädvustas, oli Suigu kool. Tänu Suigu kooli lahkele vastuvõtule avanes fotograafil võimalus jäädvustada ka teisi lähedalasuvaid sulgemisohus koole. Nii jäid kaamerasilma ette veel ka Kabli, Taali ning Selja kool. Tänaseks on kõik neli kooli oma uksed sulgenud.

Projekt areneb edasi

Küll aga leiab Tang, et isegi, kui koolid on oma uksed sulgenud, et soovi ta näitusega oma projektile veel joont alla tõmmata. "See on tegelikult vahepeatus," tõdes fotograaf ja lisas, et inimesed on avaldanud ka mõtet, et projekt võiks jõuda ka raamatukaante vahele. "Ma arvan, et see üks päev teoks ka saab."

Kuigi väikekoole on suletud palju, leidub siiski ka kogukondi, kes suudavad tõestada, et on võimelised ise koole juhtima. Nii on Tangil mõttes jäädvustada ka vastupidist suunda ning seda, kuidas inimesed ise väikekoole loovad.

"On tore, kui on valikut ja oleks tore, kui ei oleks sundvalikut," on Tang seisukohal ja leiab, et kui inimesed tõesti soovivad oma väikekoole elus hoida, siis tuleks anda sellele ka võimalus. "Võiks usaldada väikeseid kogukondi," sõnas ta.