Kunstihoone avas viimase näituse enne remonti

Robin Nõgisto kiik ja Camille Laureli põrandaprakku peitunud savikujukesed on eksponaadid, mida poleks ilmselt saanud tavalises olukorras Kunstihoonesse luua. Muinsuskaitse loal on on see aga nüüd võimalik.

"Kõigepealt mõtlesime, et lõpetame kevadnäitusega, mis toob alati meeletult publikut, aga siis mõtlesime, et jääb ju maja, mis läheb praktiliselt ümbertegemisele, võib-olla tuleb küttekontroll ja ventilatsioonid .. lõhume jah, teeme mängunäituse, teeme mänguväljaku," rääkis kuraator Tamara Luuk.

"Me käime korraks ära, teie mängige!" koondab töid 19 kunstnikult, teiste seas on väljas ka Kaido Ole varajane abstraktne maalilooming ja Raul Meele graafika 1970. aastate algusest.

Kuraator tõdes, et mäng viitab elu helgemale poolele ja võimaldab mängida reaalsuse elementidega.

"Seda on äärmiselt vaja, sest mängimine eeldab mõtlemisvõimet, ta eeldab kõike, fantaasiat. Nagu ütles Raul Meel, kui ma ta juurest töid toomas temalt küsisin: "Raul, mis on sinu jaoks kunst?" Ta mõtles pikalt ja ütles: "Kunst on minu jaoks mäng, ilu ja igavene elu"."

Mänguline kunstinäitus Kunstihoones jääb avatuks juuni alguseni.

"See näitus siin meie majas on tõesti praegu viimane, lõpetame ta 5. juunil, aga samas Lasnamäel tahame avada 3. juunil, niimoodi, et juunis tekib üks nädalavahetus, kus Tallinna Kunstihoone tegutseb kahel suurel näitusepinnal," selgitas Kunstihoone direktor Paul Aguraiuja.