Ukraina kultuuriväärtuseid ähvardab lisaks hävimisele ka mustale turule sattumine

Ukraina kultuuriministeerium esitas abipalve alles reedel ning juba esmaspäeva hommikul asusid need tuttava sõnapaariga kaunistatud kastid ja kilomeeter mullikilet Ukraina poole teele.

"Mida me näeme salapärastes kastides, on hästi palju teipi, erinevat tüüpi kaste, nii vineerist kui papist, lisaks akupankasid ja tulekustuteid," kirjeldas Lainvoo "Aktuaalsele kaamerale".

"Põhipalve on praegu olnud see, et oleks praegu võimalik asju rinde eest ära viia, kiirelt kokku pakendada ja turvalisse asukohta viia," lisas ta.

Esialgu liigub saadetis Lvivi ning Ukraina kultuuriministeerium suunab abi täpselt sinna, kuhu parasjagu kõige enam vaja,

"Meie saadame ta Lvivi ja sealt Ukraina kultuuriministeerium ise jaotab asju edasi. See on ka selle Euroopa liidu keskse koordineerimissüsteemi mõte, et Ukraina esitab ühe abipalve kõikidele Euroopa liidu liikmesriikidele ja kõik saavad sellele reageerida," selgitas välisministeeriumi Ukraina humanitaarabi staabi ekspert Maari Ross.

"Kõik näevad, kes mida saadab, sest sellises kriisiolukorras on tüüpiline ka see, et abivajadus muutub nii kiiresti, et kõige parem on teha koostööd. Kohapeal saab otsustada, milline muuseum kus ja millist abi vajab," lisas Ross.

Lainvoo märkis, et Ukraina on väga rikka ajalooga riik, kus lisaks arhitektuurimälestistele ja monumentidele on praegu ohus ka hinnalised arheoloogia ja kunstikogud.

"Ühe muuseumi kogu väljaviimine või evakueerimine on sedavõrd suur ja keeruline operatsioon, et nii ehk naa kõike kunagi ei suudeta evakueerida ja valitakse välja teatud objektid. Valmistuti enne ka, aga sellist massilist tegevust ei jõutud teha."

Otsese sõjas hävimise kõrval ähvardab sealseid kultuuriväärtuseid ka rüüstamine, röövimine ja mustale turule sattumine.

"Hästi oluline poliitiline meede oleks see, kui keelustatakse Euroopasse Ukraina kultuuriväärtuste sissevedu või vähemasti rakendataks täiendavat kontrolli just selle tõttu, et need väga olulised kultuuriväärtused ei jõuaks mustale turule ja ei teeniks ebaseaduslikku tulu, tehes kahju kultuuripärandile Ukrainas," selgitas Lainvoo.

Seda, kui palju kultuuriliselt väärtuslikku on Ukrainas juba hävinud, pole Linda Lainvoo sõnul võimalik aktiivse sõjategevuse tõttu hinnata.