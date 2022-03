Raul Ojamaa avaldas muusikavideo singlile "dawn.light"

"dawn.light" valmis suuresti improvisatsioonina ning see koosneb kitarrimeloodia kordustest, elektroonilistest biitidest ja süntesaatorihelidest.

"Kogu kirjutamise protsessi vältel proovisin olla orgaaniliselt muusika kulgemises, andes loole loomuliku ja rahuliku vibe'i," rääkis Ojamaa.

"Lugu kirjutades kujutlesin end momenti, kus öö kõige tumedam hetk lõpeb pimeduse murdumisega uude päeva, koidikusse, meenutades lõpmatut elutsüklit ja fundamentaalseid loodusseaduseid, milles elame," lisas ta.

Raul Ojamaa on produtsent ja laulukirjutaja, kes on avalikkusele tuttav projektidest nagu Miljardid ja Gram-of-Fun. Ta on teinud koostööd Eesti artistidega, nagu Lenna, Nublu jt. Sooloartistina on ta avaldanud ka lood "Moonstrk" ja "Place Beyond the Pines" koos Noepiga.