Kai Vare oma debüütromaanist: lugesin internetist soovitusi, kuidas krimkat kirjutada

ERR-i raadiouudiste vastutav toimetaja Kai Vare võitis tänavu esimest korda toimunud Tänapäeva krimiromaanide konkursi ning tema debüütromaan "Võlg" on nüüd ka poodidesse jõudnud. Vare kinnitas, et kui raamat läheb lugejatele peale, on tal juba mõtteid ka järgmise teose jaoks.

"Paljud inimesed ütlevad, et ma räägin raadios hoopis teise häälega kui muidu," ütles Kai Vare ja lisas, et raadios on vaja rääkida konkreetselt ja selgemalt. "Päriselus sa ei jaksa kogu aeg niiviisi rääkida, see võtab rohkem energiat," selgitas ta, mainides, et ta on töötanud ERR-is 30 aastat. "Ju siis ikka midagi on, et ma olen seal vastu pidanud, ma käisin isegi ära paar kuud, aga siis tulin jälle tagasi."

Vare sõnul ei võtnud nad esialgu raadiouudistes töötades isegi puhkust välja. "Kogu aeg oli huvitav, kui küsiti, et kas saad kauemaks jääda, siis , et ütlesid kõik, et muidugi saan," selgitas ta ja ütles, et kui teles sõltud paljudest inimestest, siis raadios teed asju enam-vähem üksinda. "Raadio uudistetoimetuses on kindel tunne, et kui mul on kolm minutit saateni ja kolleegi esilugu veel valmis ei ole, aga ta ütleb, et ta jõuab, siis ma tean, et ta jõuab ning ma tean, et seal pole apsakaid sees."

Pärast esimese krimiromaani ilmumist Vare end veel kirjanikuks nimetada ei soovi. "Mul oli esimest korda elus viis nädalat järjest vabaks ning siis ma leidsin selle krimiromaanide konkursi kuulutuse, muidu ma oleksin lihtsalt peast hulluks läinud, sest ma ei ole harjunud niisama kodus istuma," ütles ta ja lisas, et koroona tõttu ei saanud minna näitusele, teatrisse ega kuhugi sõita. "Siis ma lihtsalt hakkasin kirjutama ja tegin selle loo valmis."

"Kui ma seda konkursi kuulutust nägin, läksin kõigepealt internetti, vaatasin, kuidas krimiromaani kirjutajad on soovitusi andnud, tegin endale asjad selgeks, et on näiteks erinevat liiki krimiromaane, sest krimka peab olema üsna žanripuhas, sest kui sa midagi kirjeldad, siis see peab andma mingi tulemuse loo jutustamisel, nagu teatris, kui on püss seinal, siis see peab pauku tegema," sõnas Vare ja lisas, et tema otsustas valida sellise mudeli, kus krimilugu hakkavad lahendama tavainimesed. "Ma lihtsalt politseitööd nii hästi ei tunne, kuigi ma konsulteerisin ka ühe Koeru kohaliku politseinikuga."

"Minu jaoks oli krimiromaani kirjutamisel kõige keerulisem see, et sa ise tead, kes on süüdi ning väga raske oli, et ma ei annaks liiga vara välja, et lugeja ei aimaks, et põnevus säiliks, aga samal ajal pean ikkagi natukene vihjeid andma," ütles ta ja mainis, et raamatu "Võlg" tegevus toimub Järva-Jaanis. "Selle kandi inimestele võin ma rahustuseks öelda, et seal pole neid kirjeldatud, sest ma ei tunnegi kedagi Järva-Jaanist, need on ikkagi väljamõeldud tegelased."

Vare kinnitas, et kui "Võlg" läheb lugejatele peale, siis on tal juba mõtteid ka uue teose jaoks. "Ma mõtlesin, et järgmise koha võiks Paikusele panna, aga ma vaatan, kuidas läheb," tõdes ta.