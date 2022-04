Video: Eesti Rahvusmeeskoor salvestas palve Ukraina eest

"Palve Ukraina eest" on Oleksandr Konõskõi isamaalisele luuletusel põhinev vokaalteos, mis on üks Mõkola Lõssenko (1842–1912) rahvusvaheliselt tuntumaid palu ning on tuntuks saanud Ukraina vaimuliku hümnina. Viimase kuu aja jooksul on see kõlanud toetusavaldusena Ukrainale mitmete kooride esituses üle Euroopa.

Eesti Rahvusmeeskoorile seadis teose Indrek Umberg, salvestus toimus Estonia kontserdisaalis 30. märtsil koostöös Klassikaraadioga.