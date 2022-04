Kai kunstikeskuse uus näitus tõstab esile tõusvad kunstitähed

Reedel, 8. aprillil avab Kai kunstikeskus rahvusvahelise grupinäituse "ars viva 2022 – tajuvälja agendid". Näitusel osalevad Saksamaa noori kunstitalente esile tõstva preemia ars viva* 2022. aasta laureaadid Lewis Hammond, Tamina Amadyar ja Mooni Perry, samuti on näitusele kaasatud kolm Baltikumi kunstnikku: Laura Põld, Anastasia Sosunova ja Jānis Dzirnieks. Näituse kuraator on Maria Helen Känd.

Kai näitusel rullub lahti eksperiment kuue sama põlvkonna kunstniku loominguga, mis toob vaatajateni eripalgelised teosed maalidest kuni videote ja installatsioonideni. Kujundlikult läheneb näitus kunstnikele kui agentidele, kes annavad teostega edasi olulisi kogemusi ja emotsioone.

Enamik näituse "ars viva 2022 – tajuvälja agendid" teostest jõuab publikuni esimest korda: Laura Põld loob Kaisse kaks kohaspetsiifilist installatsiooni. Afganistani juurtega Tamina Amadyarilt on väljas seeria uusi suuremõõtmelisi valguse ja värvi suhteid käsitlevaid maale. Jānis Dzirnieks esitleb värsket valikut digitaalsetest maalidest, millel moodustuvad grotesksed kujundid ja abstraktsed värviväljad.

Eraldi kihistuse annab näitusele osalevate kunstnike mitmekesine kultuuriline taust: Mooni Perry seob videoteoses Taiwani kombestikku ja enda päritolumaa Korea luulet ühiskondlik-feministliku analüüsiga. Lewis Hammondi eksistentsi äärmuslikke seisundeid kujutavad maalid on mõjutatud üleskasvamise kogemusest mustanahalise mehena Suurbritannias ning praegusest elust gentrifitseeruvas linnas globaalsete kriiside ajal. Leedu nüüdiskunstnikku Anastasia Sosunovat huvitab kogukondade teke – rahvajuttudele viidates ning sümbolitega mängides loob ta kaasaegse folkloori uusi vorme.

*ars viva on Kulturkreis der deutschen Wirtschaft'i väljaantav preemia, millega tunnustatakse igal aastal kolme silmapaistvat Saksamaal tegutsevat alla 35-aastast kujutavat kunstnikku. Varem on auhinnanäitused toimunud paljudes Euroopa kunstiinstitutsioonides, teiste seas Berni kunstimuuseumis (2018), Leipzigi kaasaegse kunsti galeriis (2019) ning Hannoveri kunstihoones (2020).

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft ehk Saksa majanduse kunsti- ja kultuuriliit on kõige pikema ajalooga kunste toetav ja ettevõtteid koondav institutsioon Saksamaal. Alates 1951. aastast on see edendanud arhitektuuri, kujutava kunsti, kirjanduse ja muusika valla silmapaistvate autorite loomingut.

Reedel, 8. aprillil kell 12 toimub näitusel pressituur. Näitust tutvustab kuraator Maria Helen Känd. Samal õhtul algusega kell 18 toimub näituse avamine. Näitus on avatud kuni 7. augustini.