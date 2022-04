Elephants From Neptune tähistab kontsertidega debüütalbumi 10. sünnipäeva

Elephants From Neptune on pärast mitmeaastast pausi tagasi lavalaudadel, tähistades kümne aasta möödumist 2012. aastal ilmunud omanimelisest debüütalbumist.

Elephants From Neptune on kodumaine rokkbänd, kes jõudnud korduvalt ka piiri taha esinema. Neid on pärjatud erinevate Eesti muusikaauhindadega, nagu aasta ansambel ja aasta rokkalbum. Bänd on aastate jooksul mitmeid kordi Euroopas tuuritanud ning astunud üles Red Hot Chili Peppersi ja Foo Fightersi kontsertide soojendusesinejana.

Aprill lõpus toimuvatel kontsertidel mängib bänd eelkõige ette kõik esimese albumi lood. Lisaks tulevad esitamisele parimad palad läbi aastate.

"10 aastat on möödunud nagu linnulennul. Oleme väga elevil, et saame juurte juurde tagasi minna ja mängida kõik need lood, millest asi alguse sai," sõnas bändi solist ja kitarrist Robert Linna.

Esimesele albumile pühendatud kontserdid toimuvad 29. aprillil Tartus, Genialistide Klubis ja 30. aprillil Tallinnas, klubis Uus Laine.