Jaak Sooäär rändab Bachiga kosmosesse

Sooäär sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et tema ei tea, et kuulsa helilooja viiulikontserte oleks varem elektrikitarril ette kantud. Samas lisas, et Bachi muusika on sedavõrd universaalne, et sobib elektrikitarril esitamiseks.

"Bachi pulss, meetrum, rütmika on väga sarnane džässi või isegi rokkmuusikaga. Ja "Bachiga kosmoses" just seetõttu, et tuntud ja tundmatu kohtuvad. Tuntud selles mõttes, et Bachi lood on ju põhimõtteliselt hitid. Me mängime need õigesti ega ole sättinud kuidagi," pajatas möödunud aastal kultuuri aastapreemia pälvinud Sooäär eesseisva kontserdi kohta.

Sooäärt saadavad Ivo Sillamaa klavessiinil ja keelpillikvartett Prezioso.

Muusikut klavessiinil saatva pianisti Ivo Sillamaa sõnul oli Bach ise ka väga uuendusmeelne helilooja. "Kui meie nüüd teeme elektrikitarriga ja natuke teises võtmes, siis minu meelest vastab see täielikult Bachi vaimule," ütles Ivo Sillamaa.

Kontserdid toimuvad Tartus, Jõhvis ja Tallinnas.