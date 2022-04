Kitarrist Jaak Sooäärel ilmub noodikogumik "Laulud ja lood", millesse on kokku kogutud eri aegadel kirjutatud 30 laulu ja instrumentaalpala. Kogumik tähistab ühtlasi ka autori 50. juubelit.

"Noodiraamatusse laulude ja lugude valimine toimus 2022. aasta alguses ja see on vaid üks osa minu põneval muusikuteel valminud omaloomingust. Valiku aluseks oli soov tutvustada eri aegadel tegutsenud erinevate ansamblite repertuaari, mis hõlmab muusikat erinevates stiilides jazzist folgi ja rockini," kommenteerib kogumiku lugude autor Jaak Sooäär.

"Kui tihti tähistavad muusikud juubelit kontsertide või uue albumiga, siis sel korral otsustasime Jaaguga tema loomingu hoopis nootide kujul kaante vahele panna. Lugusid on erinevas raskusastmes ja need on sobilikud nii üksi kui ka bändikoosseisus mängimiseks. Loodetavasti leiavad igas vanuses muusikasõbrad siit noodiraamatust nii juba tuntud lugusid kui ka uusi põnevaid avastusi," ütles raamatu toimetaja Ronja Soopan.

Jaak Sooääre "Laulud ja lood" Autor/allikas: Pressimaterjalid

Noodiraamatu "Laulud ja lood" 30 lugu tutvustavad Jaak Sooääre erinevate ansamblite repertuaari. Raamat on jagatud kaheks osaks: lauludeks ja instrumentaalpaladeks. Ansamblid, kelle muusikalist repertuaari raamat tutvustab on: Eesti Keeled, Juhan, Tuule Kann-Jaak Sooäär, Sooäär/ Yaralyan/ Ounaskari, Heavy Beauty, Sooäär-Vaigla-Ruben jt repertuaarist.

Noodiraamat ilmub kolmapäeval kirjastuse Read kodulehel, 20. aprillil. "Laulud ja lood" esmaesitlus toimub Telliskivis Jazzkaare tasuta kontsertide päeva raames pühapäeval, 24. aprillil.