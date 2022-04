Otseülekanne kell 17.30: president Alar Karis annab üle 2021. aasta kogumispreemiad

2021. aastal suurenes Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjakogu rohkem kui 8000 lehekülje võrra, lisandus ligi 1500 fotot ning üle 200 auvise. Kogumistöö keskmes oli võistlus "Tähtpäevad ja muutuvad tavad koroonakriisi ajal", mis tõi tõhusat lisa 2019.–2020. aastal kogutud kriisipärimusele – toona pöörati põhitähelepanu tervisekäitumisele ja koroonanaljadele.

2021. aasta võistlusele saatsid sisukaid töid nii pikaaegsed kui ka uued kaastöölised, sh 55 tudengit – kokku laekus 95 võistlustööd, mis sisaldavad tekste, fotosid ja filmilõike. Žürii hindas kõrgelt lugusid, kus autor kirjeldas võrdlevalt mõne sündmuse või tähtpäeva tähistamist enne tervisekriisi ning selle ajal. Laekunud kaastööd annavad realistiliku ja emotsioonirikka pildi inimeste elu muutustest, pingetest ning nende ületamisest koroona ajal. Nii mõnegi lühikaastöö aga muutis teistest eristuvaks, kaalukaks või värvikaks lisatud pildimaterjal.

Arhiivi jõudis aasta jooksul palju muudki: pisiolendeid erksa silmaga vaatlevad kirjapanekud teemal "Inimene ja putukad", Igor Tõnuristi mahukas unikaalne pärand, Käsmu kogukonna inimeste ja majade fotoprojekti fotod ning valik projektiga seotud intervjuudest, lapsepõlvemeenutused Iisaku kihelkonnast ja mujalt, kartoteek ja suur fotokollektsioon Helmut Joonuksi pärandist, hulk laulukladesid jpm.

Rahvaluulearhiivi 2022. aasta kogumisteema kannab pealkirja "Muusika minu elus". Üks korraldajaist, arhiivi vanemteadur Taive Särg selgitas, et muusikat on meie ümber palju. "See on kunst, ajaviide ja osa suhtlusest. Küsitlus on suunatud Eesti inimeste muusikaga seotud kogemustele, arusaamadele ja emotsioonidele. Mis olukordades kuulame muusikat, laulame või mängime pilli? Millised on Eestis hästituntud laulud? Kuidas mõtestame muusikakogemusi oma eluringis?"

Kava:

17.30 Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemiate aktus ja kontsert

Preemiad annab üle president Alar Karis.

Kõnelevad Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukas ning Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv.

Uue kogumisteema kuulutab välja ERA vanemteadur Taive Särg.

18.20 Esineb Kaisa Kuslapuu.