"Ülerahvastatud üksindus" viib keskkonda, kus aeg oleks justkui peatunud

Tegemist on kogu lavaruumi hõlmava installatsiooniga, kus külastajad satuvad ise esineja rolli ja koreograafid on asjad. Urmas Lüüs on kunstnik ja disainer, kes tegutseb visuaalse kunsti ja etenduskunstide piiride vahel.

Lavastusliku installatsiooni idee sai alguse vestlustest eakate inimestega nende elukogemustest. Lüüs mõtiskleb, kuidas avaldub inimese kohalolu temast maha jäänud esemetes ja kuidas need esemed meid vormivad.

"See on keskkond kui katalüsaator. Inimene tuleb siia juskui vojerist. Ta satub kellegi teise eluruumi, kus ta võib-olla ei tohiks olla. Iga asi, mida ta näeb, tekitab tema enda mälestustes mingi ühenduse või fantaasia," selgitas Lüüs "Aktuaalsele kaamerale".

"Minu jaoks on olnud teatrilavastustes kõige huvitavam aspekt need esimesed 1-2-3 sekundit, kui teatri eesriie läheb eest ära, aga näitlejad ei ole veel jõudnud näitlemisega pihta hakata. See väike pausihetk, kus ma näen kogu seda lavakujundust, kõiki neid asju, aga ma ei tea, kuidas neid hakatakse kasutama."

See on minu jaoks kõige loomingulisem moment teatris, kus mul käib peast läbi sada mõtet selle kohta, mis kõik on nüüd võimalik ja siis tuleb keegi lavale ja hakkab midagi rääkima, mis on omakorda see nende versioon," lisas Lüüs.

30-minutilised külastusseansid toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval sel ja järgmisel nädalal. Ruumis saab korraga viibida kuni 5 külastajat.