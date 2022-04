Ivar Murdi dokumentaalfilm Uku Kuudist võitis Prahas auhinna

Maryn E. Coote´i (endise Marju Kuudi) poja Uku elust rääkiv "u.Q." film linastus festivalil muusikadokumentaalide võistlusprogrammis. 73-minutiline dokumentaal on eeskätt raske haiguse tõttu varalahkunud Uku lugu, aga keskne roll on ka tema ema Marju helimeenutustel. Film võeti üles neljas riigis.

Filmi režissöör on Ivar Murd, produtsent Margus Õunapuu. Filmi tootis Film Tower OÜ. Film maailmaesilinastus Pimedate Ööde filmifestivalil Balti võistlusprogrammis. Ivar Murd sai filmi eest ka kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2021, kus mainiti, et tegemist on maitseka eksperimentaalportreega Uku Kuudist.

Eurofilmfest toimus Tšehhis 6.–13. aprillini. Festival toimus 29. korda.