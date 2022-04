"Apteeker Melchior" kogus avanädalal pea 30 000 kinokülastust

Produtsent Tanel Tatteri sõnul näitab "Apteeker Melchiori" avanädala vaatajanumber, et üle pika aja liigub Eesti film taas 100 000 vaataja suunas. "Viimaste aastate edukaim kodumaine film "O2" tõi avanädalavahetusel kinno üle 15 000 vaataja. Teise koha omanik on "Soo", mida käis avanädalavahetusel vaatamas ligi 14 000 inimest. "Apteeker Melchiori" vaatajaskond oli kaks korda suurem."

Filmilevitaja Timo Diener lisas, et "Apteeker Melchiori" avanädalavahetuse tulemusele jäävad alla kõik viimasel ajal Eestis linastunud rahvusvaheliste suurtootmiste tulemused. "Kõigi aegade edukamat Ämblikmehe filmi "Ämblikmees: Pole koduteed" käis Eestis avanädalavahetusel vaatamas 22 551 vaatajat. Ka Eestis läbi aegade edukaimaks osutunud Bondi film "No Time To Die" tõi avanädalavahetusel kinodesse "Apteeker Melchioriga" võrreldes vähem inimesi – 23 660 vaatajat.," ütles ta ja lisas, et "Apteeker Melchiori" avanädalavahetuse vaatajanumber ületab ka "Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaksu", "Tasujad: Igaviku sõja" ning "Star Wars: Jõud tärkab" avanädalavahetuse tulemusi.

"Apteeker Melchiorist" parema tulemuse on koroonaperioodil teinud vaid Christopher Nolani suurfilm "Tenet", mis tegi avanädalavahetusel ka kogu Eesti filmiajaloo tipptulemuse 53 000 vaatajaga.

"Apteeker Melchiori" avanädalavahetuse vaatajanumbri alusel võib prognoosida, et Elmo Nüganeni krimipõnevikust saab esimene pärast koroonapandeemia algust linastunud kodumaine film, mis toob kinodesse 100 000 vaatajat. Koroonaeelsel perioodil tõid Eesti kinodesse esilinastusperioodi jooksul üle 100 000 vaataja sellised hittfilmid nagu näiteks "Tõde ja õigus", "Talve", "1944", "Seltsimees laps", "Nimed marmortahvlil", "Eia jõulud Tondikakul", "Klassikokkutulek" ja "Sipsik".

Koroonaperioodil on selline tulemus jäänud Eesti filmitootjate jaoks kättesaamatuks. Senine koroonaperioodi rekord kuulub spinoonipõnevikule "02", mida käis kinos vaatamas 75 000 inimest.