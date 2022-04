Pärnu linnagalerii kunstnike majas näeb Johanna Mudisti uut väljapanekut

Johanna Mudist on sündinud 1991. aastal, ta on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Saimaa Rakenduskõrgkoolis ja Krakowi Kunstiakadeemias ja esinenud paljudel näitustel. Pärnu näitusel "Juhuste jumal II" on väljas valdavalt suureformaadilised tööd.

"Ülimalt tore on näha, kuidas noor kunstnik on edasi arenenud ja leidnud oma kindla käekirja. Pühendumus "Juhuste jumalale" on mingil määral märgiline, sest öeldakse ikka, et inimene plaanib, aga jumal juhatab," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja.

Kunsti aastaraamatut on galerii välja andnud aastast 1997. "Kunagi kunstnik Reiu Tüür ütles, et see on Pärnu kunsti kõige jätkusuutlikum projekt."