KiROT avaldas oma teise albumi "Kes otsib, see leiab"

Album "Kes otsib, see leiab" on muusika sõnul kirjutatud mitme aasta jooksul, kuid suurem osa materjalist valmis viimase aastaga. "Elu on aastaga palju muutunud ja see on taas mõtteid ülesse hakanud kündma. Projekti lõpetamine venis pikaks, tormiliseks perioodiks nagu ikka, kuid sai lõpuks rõõmsalt lõpetatud. Nüüd juba valmivate järgmisteni," rõhutas ta.

KiROT liitus plaadifirmaga Legendaarne Records 2020. aastal, plaadifirma alt ilmus ka tema debüütalbum "Südameta, kaptenisillalt". Tema diskograafia on kogunud tänaseks digikanalites üle kolme miljoni kuulamise.

Kuula albumit "Kes otsib, see leiab":