Raamatu ja roosi päeval pärjati noori Eesti kirjanikke

Tartu kaubamajas jagati külastajatele roose ja raamatusoovitusi. Samuti toimus raamatulaat ja kuulutati välja Prima Vista ja Tartu kultuurkapitali kirjanduspreemia "Esimene samm" laureaadid. Auhinna pälvisid sellel aastal Kelli Kiipus 2021. aastal Värskes Rõhus avaldatud luuletuste ja Gregor Kulla samas väljaandes trükivalgust näinud proosatekstide eest.

"Minu tekst räägib homoerootikast ja samal ajal seksuaalsuse ja soo määratlemisest ja ka selle ebaolulisusest. Ma arvan, et ma puudutan mingisuguseid teemasid, mida sellisel moel ei ole varem puudutatud ja läbi mingisuguse võtme või prisma, mille läbi ka ehk ei ole veel nii palju kirjutatud," sõnas Kulla.

Kelli Kiipust üllatas, et talle anti auhind. "See oli nii suur üllatus, kui see kõne mulle tehti. Need tekstid, mida ma olen kirjutanud, on siis ikkagi jäänud meelde. Ma võtan oma tekstides läbi oma lapsepõlveteemasid, traumat, samamoodi suhteteemasid ka kindlasti, ikkagi armastus on alati see, mis paneb kirjutama," rääkis Kiipus.