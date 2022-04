Galerii: Palamusel anti Tõnis Niinemetsale üle Oskar Lutsu huumoripreemia

Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega. Laureaadile üle antav summa koguneb suuresti huumorisõprade ehk üksikisikute ja asutuste-ettevõtete annetustest, mistõttu on preemiasumma igal aastal erinev. Tänavu saadi kokku 4341,6 eurot.

Jõgeva vallavanem Angela Saksing andis Tõnis Niinemetsale traditsiooniliste kingitustena üle ahjuroobi ja Ene Luik-Mudisti klaastaiese.

Oskar Lutsu huumoripreemia antakse nalja kirjutajale või esitajale, kes on eelmisel aastal rahvast enim naerutanud. Tõnis Niinemets on naerutanud rahvast nii teatritükkides, püstijalakomöödiates, kinolinal kui ka teleekraanil.

Tõnis Niinemets lubas osa oma preemiasummast annetada järgmisele laureaadile.

"Elutöö selles valdkonnas küll tehtud ei ole. Pigem ma arvan, et see on tunnustus tehtud töö eest. Aga teiselt poolt on see ootus võib-olla ka kõige tuleva ees. Ega ükski huumoriga seotud inimene nüüd hommikust õhtuni ja 365 päeva aastas nalja ei tee, on tõsiseid hetki ka ja näitlejatöös tuleb teha kõike," rääkis Niinemets "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga ma ise arvan, et ju see huumoripreemia ikkagi antakse ka inimesele, kes mitte ainult ei tee nalja, vaid võib-olla üldse hoiab elus sellist positiivset joont. Ja sellist joont ma kavatsen küll hoida edasi," lisas ta.