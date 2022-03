Oskar Lutsu huumoripreemia pälvis Tõnis Niinemets

"Suur au on olla selles väärikas seltskonnas, kes on huumoripreemia pälvinud. Ma ei tee oma tööd preemiate pärast, kuid südantsoojendav tunne on ikka, kui minu tööd tunnustatakse" ütles humorist Tõnis Niinemets ning lisas "huvitav fakt on see, et esimene preemia anti välja minu sünniaastal".

1987. aastal Rakveres sündinud Tõnis Niinemets lõpetas 2011. aastal Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna. Aastatel 2012–2015 töötas ta Von Krahli teatris näitlejana, 2015–2021 oli vabakutseline. Praegu on Tõnis Niinemets Eesti Draamateatri näitleja.

Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega. Huumoripreemia väljaandmise eesmärgiks on tunnustada kirjutavaid humoriste ja näitlejaid ning avaldada neile Jõgeva valla rahva poolehoidu.

Preemia antakse igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on rahvast enim naerutanud.

Oskar Lutsu huumoripreemiat anti esimest korda välja 1987. aastal ning selle pälvis rahva naerutaja Priit Aimla. Eelmisel aastal pälvis preemia Helene Vannari.