Oskar Lutsu huumoripreemia saab Argo Aadli

Argo Aadli on sündinud ja kasvanud Kundas ning lõpetanud 2002. aastal XX lennu koosseisus Eesti muusikaakadeemia kõrgema lavakunstikooli. Samast aastast on ta ka Tallinna linnateatri näitleja. Loometee on toonud Argo Aadlit ka Palamusele: ta tegi kaasa 2012. aasta suvel MTÜ Look eestvedamisel Palamuse muuseumi õuel välja toodud suvelavastuses "Nõiutud kevade", kehastades seal Jorh Adniel Kiirt. Ka huumoripreemia žürii tõstis Argo Aadli puhul esile tema oskust luua eripalgelisi humoorikaid karaktereid.

Tunnustusi on Argo Aadli oma näitlejatöö eest pälvinud ka varem. 2003. aastal pälvis ta näiteks noorele näitlejale mõeldud Kristallkingakese auhinna, 2011. aastal aga Ants Lauteri nimelise auhinna.

Argo Aadli tunnistas, et peab ootamatu uudise üle veel natuke mõtlema. "Lutsu preemia saajate reas on vägagi austusväärseid inimesi ning ei oska ennast esimese hooga sinna paigutadagi, aga olen igal juhul tänulik inimestele, kes selle otsuse tegid," sõnas ta.

Oskar Lutsu huumoripreemiat on Palamusel välja antud 1987. aastast, varem on preemia pälvinud näiteks Andrus Kivirähk, Martin Algus, Urmas Lennuk, Raivo E. Tamm ja Gert Kiiler.