Oskar Lutsu huumoripreemia pälvis Helene Vannari

Helene Vannari on pärit Kilingi-Nõmmelt. Näitlejahariduse omandas ta Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedrist. Ta kuulub selle IV lennu koosseisu. Aastatel 1970–1974 oli ta Ugala teatri näitleja, 1976. aastast on ta ametis Tallinna linnateatris. Ta on loonud rohkesti sisukaid rolle nii koduteatris kui ka väljaspool seda, viimasel ajal on ta tuntud aga ennekõike Aino Kessnerina teleseriaalis "ENSV".

Oskar Lutsu huumoripreemiat on Palamusel välja antud 1987. aastast, varem on preemia pälvinud näiteks Andrus Kivirähk, Martin Algus, Urmas Lennuk, Raivo E. Tamm ja Gert Kiiler. Tänavu esitati huumoripreemiale 15 kandidaati.

Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega. Laureaadile üle antav preemia koguneb üksikisikute ja asutuste-ettevõtete annetustest. Annetused on oodatud Jõgeva vallavalitsuse arveldusarvele nr EE412200001120155067 (Swedbank) või EE861010102021814008 (SEB Pank). Ülekande tegemisel lisada selgitusse märksõna "Huumoripreemia".