Loomingu Raamatukogu aastaauhinna laureaat on Veronika Einberg

Veronika Einberg on tõlkija, kellel on pikk kogemus Andrei Ivanovi romaanide eestindamisega, kokku on neid tema tõlkes ilmunud kümme.

Loomingu Raamatukogu aastaauhind antakse koos ajakirja Looming aastaauhindadega kätte 27. aprillil Adsoni-Underi-Tuglase majas Loomingu sünnipäeva tähistamisel.