Elin Kard: kunstnikud ei peaks end pidevalt tõestama ja meelde tuletama

"Kunstnikud, ja nii ka teiste erialade esindajad, ei peaks lakkamatult ennast tõestama ja meelde tuletama. Me kõik oleme võrdsed ühiskonnaliikmed ja riigikodanikud. Meil on õigus töötada oma erialal ja saada selle eest õiglast töötasu. Kunstnikel on õigus olla ravikindlustatud, õigus saada vanaduspensioni, sest nad teevad tööd. Kunstivaldkonnas on see kõige suurem probleem, mida lahendada. Puudub tööandja ja puuduvad õiglased töötasud," rääkis Elin Kard oma valdkonna kõige nõrgemast poolest.

Kard sõnas, et ebaõnnestunud süsteem on püsinud muutumatuna mitukümmend aastat. "Koroonakriis mõneti aitas teha nähtavaks neid probleeme. Riik korraldas uuringu loovisikute toimetulekute kohta, tänu sellele jõudsid vead ka lauale. Kõik need probleemid, olgu selleks ravikindlustus või muu sotsiaalne garantii, saavad lahenduse vaid siis, kui on olemas poliitiline tahe. Mina ei ole nende aastate jooksul selles valdkonnas tegutsedes poliitilist tahet näinud."

Kunstnike liidu juhi sõnul oli elu koroonakriisis väga raske ja seda paljudele inimestele, kuid kunstnikud on tema sõnul seesuguses kriisis kogu aeg viibinud.

Kard ütles, et on palju neid, kes eeldavad, et kunstiinimesed saavad riigilt piisava vajamineva toe. "Paljudel on arusaam, et kogu kultuurivaldkond tegutseb juba praegu riigi toel. Vaadates kitsamalt kunstivaldkonda, siis enamik tegutsejaid on eraettevõtjad, erandina riiklikud muuseumid ja Tallinna Kunstihoone. Aga enamik galeriidest ja näitusemajadest tegutsevad MTÜ-na ja riigi toetus on väga väike."

Küll aga paistab Kardi sõnul silmapiiril olevat ka lootus, et midagi hakkab muutuma paremuse suunas. Ta sõnas, et ministeerium on olnud optimistlik ja väljendanud soovi ehitada parem süsteem. "Kui see tahe on tõesti olemas, siis astume sammu edasi."

Kard käis süsteemi paremaks muutmise seisukohast välja ka mõtte, mis on arutluse all olnud pikemalt – nimelt panna loovisikute register efektiivsemalt tööle. "Meil on olemas loovisikute register, kus on kõik väljal töötavad inimesed registreeritud. Saaksime kasutada juba olemasolevat tööriista ja loomeliitude kaudu sotsiaalkindlustuse puuduoleva osa kompenseerida riigi abiga. See on keerukas, aga mitte võimatu."

Aspekt, mis tugevalt nõrgestab kunstnike turvatunnet, on Kardi sõnul sotsiaalmaksu summeerimise kord, mis käib ühe kuu lõikes. "See ei ole piisav, sest kunstnike sissetulekud on hektilised. Üks kuu on hea sissetulek, millele järgnevad mitu kuud, mil sissetulek puudub. See tähendab, et ravikindlustus katkeb. Summeerimine poole aasta või lausa aasta pikkuse perioodi alusel tagaks ravikindlustuse püsimise."

Kunstnike liidu presidendina oma teist ametiaega alustav Kard ütles, et kunstivaldkonnas ei saada hakkama, vaid ollakse sunnitud hakkama saama.