Eesti Instituut jätkab koolitusprogrammi "Kultuurisamm" läbiviimisega

"Kultuurisammu" projektijuht Valeria Mihhailova sõnul on selle aasta programm väljasõidukeskne, külastatakse Eesti saari ja ka Pihkva- , Võru-, Setu-, Tartu- ja Pärnumaad.

Harjumaalt ning Ida- Virumaalt väljuvate õppepäevade töökeeleks on vene keel. Lisaks on Harjumaa elanikele mõeldud õppepäevad saadaval ka inglise keeles. Õppepäevadel löövad kaasa eesti keelt emakeelena kõnelevad vabatahtlikud, kes on toeks keele praktiseerimisele vabas õhkkonnas.

"Kultuurisammu" tasuta programm on plaanitud kuuesajale huvilisele, alates 16. eluaastast. Maikuus on koolitusprogrammist huvitatutel võimalik end projekti kodulehel registreerida. Täismahus koolitusprogrammi avaldadakse 10. mail.