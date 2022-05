Keskkonnakuul kõlab Klassikaraadios veest inspireeritud muusika

Mai on Eesti Rahvusringhäälingus traditsiooniliselt keskkonnakuu. Sel kevadel on au sees vesi ja selle hoidmine ning Klassikaraadios kõlab veest inspireeritud muusika.

Vesi oma erinevates olekutes on inspireerinud heliloojaid läbi aegade. Argipäeviti kell 10 on Klassikaraadio eetris "Veemuusika" baroki ja renessansi kaunite paladega.

Klassikaraadio toimetajad on keskkonnakuu raames välja valinud veeteemalised ja veest inspireeritud helitööd. Nädal algab Händeli kuulsa süidiga "Veemuusika". Kuulajateni jõuavad ka eesti heliloojate teosed – Alisson Kruusmaa klaverikontsert "Justkui jõgi oleks laulnud ...", Ülo Kriguli "Proteus Pulse", Helena Tulve "Sula" ja Toivo Tulevi "Suvine vihm".

Samuti on maikuu esimesel nädalal eetris keskkonnakuu erisaade "Keskkonnakuu: vesi kui ressurss" esmaspäevast reedeni kell 11 .

Esmaspäeval, 2. mail

Georg Friedrich Händeli süit "Veemuusika". Esitab Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegani juhatusel. Saate autor on Liina Vainumetsa.

Teisipäeval, 3. mail

Alisson Kruusmaa klaverikontsert "Justkui jõgi oleks laulnud ...". Esitavad pianist Johan Randvere ja Pärnu Linnaorkester. Dirigent on Kaspar Mänd. Saate autor on Lisete Velt.

Kolmapäeval, 4. mail

Ülo Kriguli "Proteus Pulse", Helena Tulve "Sula" ja Toivo Tulevi "Suvine vihm". Saate autor on Nele-Eva Steinfeld.

Neljapäeval, 5. mail

Michio Miyagi, Toru Takemitsu, Claude Debussy ja Jean Sibeliuse mereteemalised helitööd. Saate autor on Kersti Inno.

Reedel, 6. mail

John Luther Adamsi Alaska ja Vaikse ookeani loodeosa ookeanidest inspireeritud orkestriteos "Become Ocean". Esitab Seattle'i sümfooniaorkester, dirigent on Ludovic Morlot Saate autor on Johanna Mängel.