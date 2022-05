Johhan Rosenbergi uuslavastus tegeleb vedela identiteediga

"Alustasin selle tööga Amsterdamis kaks aastat tagasi, see oli minu lõputöö. Minu lähtekoht oli kuulus jõulufilm "Üksinda kodus", kus väike Kevin teeb erinevaid lõkse pättidele. Mõtlesin siis teatriruumist kui oma kodust ja publikust kui pättidest. Nii hakkasin tuletama füüsilisi ja keelelisi lõkse, et publik kinni püüda," rääkis etenduskunstnik "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastus "Traps" toimub märgade seinte vahel, milles keha oma vedelat identiteeti vahendab. "Jahtides unustusse jäänud asju, on "Traps" räppiv pulss ja toores liha, mis on programmeeritud tarbima. See on keeleauk, katkine troon, rämpssuu ja lekkiv mootor. See träpib, rämmab, avaneb, peatab ja sonib meie kohaloluga vägagi rõhuvas minevikus, elades ägedas ja hirmuäratavas tulevikus," edastab lavastuse kirjedus selle olemust.

Johhan Rosenberg (s 1997) on vabakutseline kunstnik, kes tegutseb etenduskunstide valdkonnas. Koos Jette Loona Hermanisega pälvis Rosenberg lavastuse "Eden Detail" eest 2022. aastal Eesti teatri auhindade jagamisel parima tantsusaavutuse preemia.