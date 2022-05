Šveitsi teatrifestivalile jõuab kolm Kanuti Gildi SAALi lavastust

Auawirleben Theaterfestival Bern on kaasaegsete etenduskunstide festival Šveitsis, mida korraldatakse alates 1982. aastast. Kanuti Gildi SAAL on varemgi oma kaasproduktsioonidega auawirlebeni teatrifestivalil osalenud, näiteks möödunud aastal sai festivalil näha Mart Kangro lavastust "Enneminevik".

"Kas te olete oma kohaga rahul" on Mart Kangro, Juhan Ulfsaki ja Eero Epneri lavastus vaatest, ridadest ning ruutmeetri keskmisest hinnast. Karolin Poska soolo "Sinu nirvaanale" on kohaspetsiifiline lavastus, kus Poska kutsub publiku endaga rännakule läbi keldrisoppide. "Lighter Than Woman" on Kristina Normani dokumentaal-poeetiline lavastus elu raskuse ületamisest otseses ja kaudses tähenduses.

Lisaks on festivali programmis läti kunstnike Jana Jacuka ja Laura Stašāne näitus "Physical Evidence Museum", mis möödunud aastal toimus ka Eestis festivali SAAL Biennaal raames. Näitusega reisivad Šveitsi ka Eestis kogutud lood koduvägivallast.

Kokku antakse Bernis kolme lavastusega 9 etendust.