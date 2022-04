Festivali Ümberlülitus korraldajad: see on kui mixtape tallinlastelt tartlastele

Festivalinädalat alustab Karolin Poska performance-kunsti ja koreograafiat ühendav soololavastus "Sinu nirvaanale". Kui 2020. aastal esietendus see Kanuti Gildi keldrisoppides, siis nüüd viiakse publik rännakule läbi Tartu Kunstimaja koridoride ja saalide.

"See on kasvanud täidlasemaks ja täiuslikumaks. Ma ei saa kõrvalt mitte tunda seda, et maailm on väga palju muutunud, ja kuidas see etendus sobib maailma, kus me praegu oleme," rääkis Poska

"Minu jaoks on alati olnud väga huvitav, et miks on nii, et päriselust ei piisa, miks me otsime mängu, mida päriselus ei ole. See lavastus ongi mängu ja reaalsuse vahepeal," lisas ta.

Kui avaetendus toodi kunstinäituste majja, siis ka ülejäänud festival laiub eri Tartu majades. Andri Luubi ja Riina Maidre Yoko Onost inspireeritud lavastus etendub tARTu poe galeriis. Maria Metsalu ja rahvusvahelise trupi lavastust "The Well" saab näha Tartu Genialistide Klubis. Festivalil toimub ka üks esietendus – nelja etenduskunstniku kollektiivi The Biofilm Sistersi lavastus "Pure Pink Pox". Korraldajate sõnul on festival justkui mixtape, mille tallinlased tartlastele kokku panid.

"Kunstnikud, kes teevad neid lavastusi ja etendusi – päris selliseid kunstnikke vähemalt hetkel Tartu kontekstis ei leia," tõdes korraldaja Maarja Kalmre.

"Väga palju on tegu just etenduskunstnikega, kes tegelevad rohkem kehalisusega, on koreograafid. Kindlasti ei saa oodata narratiivset, traditsioonilist teatrit. Nad on kõik väga eriilmelised, aga miski, mis neid kõiki kuidagi seob, on ebaharilikkus, just Tartu kontekstis," lisas Kalmre.

SAAL toob Tartusse ka performatiivse raamatupoe ning korraldab etenduste järgselt kunstikuvestlusi, mida modereerivad Tartu Ülikooli teatriteaduse üliõpilased.