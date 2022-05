Heliloojate liit sõlmis ettevõtjatega lepingu uue muusika toetamiseks

Siiani on Eesti heliloojate uue loomingu tellimusi rahastatud peamiselt läbi kahe suurema riikliku rahastuse. Need on kultuuriministeeriumi vastav fond ja kultuurkapital.

Heliloojate Liidu juhatuse esimees Märt Matis Lille sõnul on jagatavad summad püsinud pikka aega samal tasemel ega ole kasvanud. Teisipäeval sõlmisid Eesti heliloojate liit, Hansa Grupi Noore Muusiku fond, Eften Capital ja advokaadibüroo Sorainen pikaajalise koostööprojekti, mille raames lisandub heliloomingu tellimiseks erakapitali panus.

"Võimalused heliloojana tegutseda on paraku üsna piiratud ja seoses elukalliduse tõusuga aina piiratumaks lähevad. Tegelikult on selline erakapitali ja loome koostöö täitsa teist tüüpi platvorm. See summa on esialgu kolme partneri peale kokku suurusjärk 12 000 – 15 000 aastas ja plaanid on pikaajalised – me räägime ideeliselt aastakümnetest," rääkis Lill "Aktuaalsele kaamerale".

"Kui me vaatame Ukraina sündmusi, siis kõige hingeminevad kaadrid on olnud nendest spontaansetest klassikalise muusika kontsertidest," rääkis Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas.

"See näitab seda, et kui sult võetakse kõik maine, siis jääb sul ainult see, mis on sinuga kaasas. Ühiskonnatasandil on selle asja nimi kultuur. See tasub meile kohutavalt ära, aga mitte rahaliselt. Tulu on emotsioon. Fondijuhina me teenime oma tulu teistest kohtadest," selgitas Arakas.

"See peegeldab teatud ühiskondlikku küpsemist, mis on võtnud aega, aga mis teeb tõesti rõõmu, sest meil on olnud sellest puudu, sellisel moel tekkivast sidususest ja panustamisest ühiskonda laia perspektiivi ja vaatega," märkis helilooja Helena Tulve.