Piibe Kolka lühifilm "Tütarrakk" esilinastub Oberhauseni filmifestivalil

Esilinastus toimub 7. mail Gloria kinos laiendfilmi programmi Conditional Cinema raames, kus Piibe Kolka astub filmiga etenduslikku dialoogi. Režissööri sõnul on tegemist isikliku ja kehalise filmiga, mille tegevus ei lõppe kaadri servadega ning mille puhul oli tähtis füüsilise kohaloluga mängida. Linastusele järgneb vestlusring kunstnikega.

Film loob PXL2000 mängukaamera kaadrite abil ajas rändavat suhtlust autori ja tema vaarema vahel. Tulemuseks on põlvkondadevaheline ulmeline mäng, milles segunevad isiklikud lood, päritud kahtlused ja seiklusalgete otsingud.

"Tütarrakk" on osa nelja kunstnikufilmi ühendavast projektist "Ajakvartett", mille tootja on produktsioonifirma ChronoLens ja mis on mõeldud nii kino- kui näitusekonteksti. "Tütarraku" režissöör ja stsenarist on Piibe Kolka, operaator Alis Mäesalu, liikumisdramaturg Joanna Kalm, monteerijad Piibe Kolka ja Hõbe Ilus, helikujundaja Dmitry Natalevich, peaprodutsent Len Murusalu.

Oberhauseni lühifilmifestival toimub 30. aprillist kuni 9. maini.