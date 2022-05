Galerii: Toomkirikus pühitseti restaureeritud ja ülekullatud tornimuna

Toomkiriku torni restaureerimise käigus toodi tornist alla ajalooline tornimuna ja tuulelipp. Praeguseks on tornikuul restauraatorite käe all üle kullatud ning viiakse peagi tagasi tornitippu.

Kunstiajaloolane ja kirikute restauraator Juhan Kilumets ütles tänavu kevadel ERR-ile, et teist sellist kuldset kuplit Eestis ei ole. Paksust vasest tehtud kuppel on seest tühi ja pealt kaetud kuldlehtedega. "See kuul on, ma arvan, Eesti tšempion. Suuremat ei ole," kinnitas ta.

Teisipäeval toimunud tornimuna pühitsemisel esitleti ka ajakapslit, mis viiakse koos uue tornimunaga Toomkiriku tippu.