ETV toob Ukraina toetuseks ekraanile filmiprogrammi ja eriülekanded

Sel pühapäeval kogunevad koorid Tallinna lauluväljakule ühislaulmiseks ja muusikavideo tegemiseks Ukraina heaks. Suure ühendkoori esituses kõlavad Ukraina ikooniline laul "Punane lodjapuu aasal" ning Eesti isamaalised laulupeo lood "Ta lendab mesipuu poole" ja "Mu isamaa on minu arm". Ühislaulmise tulemusena valmib video, mis saadetakse kõikjale maailma meenutamaks, et Ukraina pole üksi ja vajab jätkuvalt toetust. Ühislaulmine toimub publikuta, kuid seda vahendab ETV esmaspäeval kell 20.

Ukraina teemadel jätkab ka esmaspäeva Välisilma dokumentaalfilm "Mariupol – põrgu kroonikad" – värskelt valminud film viib vaatajad varemetes linna, mis on üle elanud okupatsiooni, täieliku hävingu ja humanitaarkatastroofi. Dokumentaalfilm kajastab ellujäänute elu sealses põrgus ja nende pääsemist.

Laupäeva filmiõhtud pühendab ETV kolmel järjestikusel nädalal Ukraina mängufilmidele. Ukraina filmiõhtute raames tulevad näitamisele "Turteltuvide pesa" (21.05), "Tšerkassõ" (28.05) ja "Metsikud väljad" (4.06).

Ukraina filmide ja ühendkooride esitusega kutsub ETV vaatajaid Ukrainat toetama läbi MTÜ Slava Ukraini.

Ukraina mängufilmid ETV-s

21.05 kell 22.30 "Turteltuvide pesa"

Ukraina ja Itaalia koostööna valminud mängufilm Darynast, kes on pikalt töötanud Itaalias koduabilisena, et Ukrainasse jäänud perele paremat elu võimaldada. Kui ta lõpuks koju Ukrainasse naaseb, avastab Daryna, et kõik pole sugugi roosiline. Ta mees on hakanud jooma ja on jätnud unarusse maja, mida pidi ehitama, tütar aga on lapseootel ning üksi.

28.05 kell 22.25 "Tšerkassõ"

Tõsielusündmustel põhinev sõjadraama, mis viib 2014. aastasse, kui "rohelised mehikesed" alustavad Krimmi okupeerimist. Miinitraaler "Tšerkassõ" on koos teiste Ukraina laevadega Donuzlavi järvel blokeeritud ja ei pääse oma baasist Mustale merele. Ukraina laevad alistuvad Vene vägedele üksteise järel, "Tšerkassõ" otsustab aga mitte alla anda. Film sai Ukrainas väga populaarseks, kandideeris ka viiele Ukraina filmiauhinnale ja võitis neist ühe. Režissöör Tõmur Jaštšenko on sündinud ja kasvanud Tšerkassõs.

4.06 kell 22.25 "Metsikud väljad"

Sergi Žadani romaanil "Vorošilovgrad" põhinev draama. Pärast venna ootamatut kadumist naaseb German kodukohta Donbassis, et üle võtta perekonnale kuuluv bensiinijaam. Peagi satub ta aga kohaliku maffia huviorbiiti ja armub venna raamatupidajasse Olgasse. Algab võitlus enda, oma vara ja väärikuse eest.