Otseülekanne kolmapäeval: Biotoopia vestlusõhtu "Posthumanistlik esteetika"

Arutelul osalevad kuraator ja galerist Lilian Hiob ja kunstnik, disainer ning EKA õppejõud Urmas Lüüs, nende vestluskaaslasteks on EKA kunstitudeng Valdek Laur ja etenduskunstnik ning koreograaf Jette-Loona Hermanis. Vestlusõhtul võetakse luubi alla posthumanistliku looduse, tehnika, kunsti ja inimese suhestumine.

Üks õhtu moderaatoritest on posthumanistliku esteetika valdkonna uurija Lilian Hiob, kes õpib EKA-s Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakonna kuraatoriõppes, lisaks kirjutab ka magistritööd teemal "Posthumanismi esteetiline laine kaasaegse kunsti trendis". Hiob uurib, kuidas noorema põlvkonna kunstnike seas on muutunud suhtumine tehnoloogiasse ja keskkonda; mis on uue kunstilaine eripärad ning kuidas on kunstnike looming seotud teadlikkuse tõusuga inimtegevuse hävitavast mõjust keskkonnale.

"Toetun uurimustöös paljuski posthumanistlike mõtlejate Donna Haraway ja Katherine Hayles'i ideedele, kes juba 30 aastat tagasi sedastasid, et me ei saa rääkida inimesest versus tehnoloogiast, kuna need kaks valdkonda on vastandumiseks liigagi läbipõimunud," sõnas Hiob.