Aktinäitus "Mees ja naine" tõi Pärnusse Poola maalikunstniku Rafal Olbinski

"Mees ja naine: Uni" kuulub nende näituste hulka, millist näeb Eestis harva. Maalide kõrval on eksponeeritud pilkupüüdvaid skulptuure nii Eesti kui ka välismaa autoritelt.

Poola maalikunstniku Rafal Olbinski töid on näitusel palju. Ise ütleb kunstnik, et tal pole aimugi, kuidas Mark Soosaar tema kontakti sai, aga ühel hetkel oli e-kiri postkastis.

"Õnnetuseks polnud mul kunagi plaani Eestit külastada, aga tänu Margile mulle tõesti meeldib siin. Ma tulin kahe päeva eest ja mulle meeldib kontrast võrreldes New Yorgi ja Varssavi või teiste paikadega. Siin on nii rahulik, nii lõõgastav. Inimesed, keda ma kohtasin, on toredad. Isegi autod jäid seisma, kui ma üle tänava läksin," rääkis Olbinski.

Ta ütles, et näitusele tulles polnud tal mingeid ootusi, aga selgub, et tase on kõrge ja eksponeeritud on suurepärased tööd.

Poolakast kunstniku Eestisse jõudmine oli pidupäev ka Poola suursaatkonna töötajatele. Olbinski emigreerus 1981. aastal kõigepealt Prantsusmaale ja siis Ameerika Ühendriikidesse. Nüüd on ta taas rohkem Poolas.

"Uskumatu, et õnnestus sellist kunstnikku tuua Eestisse ja Pärnusse. Mitte sellepärast, et Eesti oleks väike, aga ma ei oleks iial uskunud, et see õnnestub. Ta on ikka 79 aastat vana," ütles Poola suursaatkonna avaliku ja kultuuridiplomaatia vanemspetsialist Slawomira Borowska-Peterson.

Näitust saab näha 28. augustini.