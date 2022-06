Draamateater hoiatab sotsiaalmeedias leviva piletipettuse eest

Kaks nädalat tagasi jõudis Draamateatrini vihje, et loodud on libakoduleht, mille kaudu üritatakse inimestelt võltsteatripiletite müügiga raha välja petta. Libaleht on vigases eesti keeles ja see ei vasta sisulisest Draamateatri repertuaarile. Kodulehe nimes on kasutatud "draamateatrit" ning ära märgitud Eesti Draamateatri aadress.

Eesti Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomsoni sõnul on võltsing algeline, kuid inimeste ärapetmiseks piisav.

"Oleme inimesi ohu eest teatri infokanalite kaudu hoiatanud. Meile teadaolevalt levitatakse libalehte sotsiaalmeediakanalites, kus valdavalt suhtlevad omavahel venekeelsed noored. Paraku on kaks noort võltssooduspiletitega teatri ukse taha jõudnud, vaatama lavastust, mida meil repertuaaris pole," sõnas Tomson.

Tomson kinnitab, et teater on tihedas suhtluses Riigi Infosüsteemide Ametiga ning iga kord kui libaleht taas välja ilmub, on RIA selle blokeerinud.

Eesti Draamateatri ainuõige koduleht asub aadressil www.draamateater.ee ning kõik muud Draamateatri nimekuju kasutavad lehed on libalehed.