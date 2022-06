Kirjanike liidu noorte uueks esimeheks valiti Maiken Tiits

Salajasel hääletusel valiti kolme kandidaadi seast esimeheks Maiken Tiits ning uus juhatus valiti koosseisus Liisa Raun, Annabel Agasild, Romiina Kalle, Richard Jerbach ja Bethriin Pilv.

Kirjanike liidu noored on eelkõige 15–30-aastastele suunatud kirjandusrühmitus, mis korraldas esimese hooaja jooksul Kirjanike majas üle kolmekümne kirjandusürituse ning andis juuni alguses välja ka oma almanahhi "Grafomaania". Senisesse juhatusse kuulusid Liisbet Urba, Elisabeth Heinsalu, Anna-Maria Prokofjeva, Krislyn Cassandra Laamann, Emma Lotta Lõhmus ja esimees Reijo Roos.

"Suur au on võtta noortesektsiooni esimehe teatepulk üle," rõõmustas uus esimees Maiken Tiits. "Reijo on teinud keerulisema eeltöö ära ja nüüd saame uue juhatusega arutada, mida tuleval aastal paremaks muuta ja mis kujul täpsemalt edasi tegutseda. Olen väga õnnelik, et saan teha koostööd teiste ägedate kirjandushuvilistega."

Kirjandusmaastik ja Kirjanike maja on uutele juhatuse liikmetele juba tuttav, tõdes uude juhatusse valitud Annabel Agasild: "Miski selles majas kutsub nagu majakas ja on maagiline tunne, kui majakas sind ka kutsub ja ootab."

Kirjanike liidu noorte teine hooaeg algab sel sügisel.