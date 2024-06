Kirjanike liidu noorte uueks juhiks valiti Kirke Mänd

Pühapäeval toimus Tallinna kirjanike majas kolmas kirjanike liidu noorte üldkogu, mille põhieesmärk oli valida noortesektsioonile uus juhatus ja juht. Anonüümse hääletuse tulemusena said juhatusse Richard Jerbach, Katrin Kõuts, Kairi Joasaar, Maire Ojamaa ja Alexander Kaseste. Noortesektsiooni uueks juhiks nimetati Kirke Mänd.

"Kirjanike liit on mind tohutult palju aidanud ja ma loodan nüüd juhina anda teistele sama palju tagasi," sõnas noortesektsiooni uus juht, Tallinna Ülikoolis filosoofiat tudeeriv Kirke Mänd. "Loomulikult ei suudaks ma seda teha üksi – mul on selleks pädev ja asjalik juhatus. Ootan huviga, kellega me veel koostööd tegema hakkame."

Kirjanike liidu noori möödunud kaks hooaega eest vedanud Maiken Tiits otsustas sel korral enam mitte juhiks kandideerida.

Eesti Kirjanike Liidu Noored on kirjandusrühmitus ja kogukond, mis toob kokku kirjandus- ja kirjutamishuvilised noored, korraldades noortele suunatud igakuiseid sündmusi. Noortesektsioon annab iga hooaja lõpus välja almanahhi "Grafomaania", kuhu koondatakse eelmise aasta silmapaistvamad liikmete ja teiste noorte lühitekstid. Senisesse juhatusse kuulusid Maiken Tiits, Kirke Mänd, Richard Jerbach, Jan-Aron Dorbek ja Katrin Kõuts.

Noortesektsiooni uus hooaeg algab sügisel.