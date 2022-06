Noored luuletajad tegid Tallinna tänavatele luuleraja

"Mul on hea meel, et linnakunsti kuraatori ja noorte luuletajate koostöös on sündinud selline mänguline tänavakunstiprojekt, mis tõstab esile nii laiemalt tuntud autorite kui ka nooremate luuletajate loomingut just nendes kohtades, mis neid värsse on inspireerinud," ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. "Tallinnas on ruumi nii suurematele kui ka väiksematele tänavakunstiprojektidele ning iga selline ettevõtmine, mis linnaruumi "värvi" juurde toob, on teostamist väärt."

Tallinna luuleraja koostasid noored luuletajad Elisabeth Heinsalu ja Reijo Roos koostöös Tallinna linnaga. Luuleraja loomist on toetanud ka kõigi Tallinna linnaosade valitsused, Eesti Kultuurkapital, trükikoda Grano ja Eesti Kunstnike Liit.

Tallinna luulerada Autor/allikas: Elisabeth Heinsalu

"Tallinna luulerada koosneb 30 luulefragmendist, mis teevad tiiru peale tervele hansalinnale. Need on elulised pisimomendid, mis sunnivad suurlinna lõpmatute voolude keskel korraks peatuma," selgitas luuleraja üks koostaja ja Eesti Kirjanike Liidu noortesektsiooni juht Reijo Roos. "Luuleread suhestuvad spetsiaalselt valitud asukohtadega ning autorite seas leidub lisaks paljudele uutele tegijatele ka tuttavaid nimesid Maarja Kangrost Tõnu Õnnepaluni."

Luulerajal on näiteks Tallinna kõrgeimat tippu, Oleviste kirikut iseloomustama valitud Tõnu Õnnepalu värsid "ja veel kõrgemal on valgus / ja kirikud sirutavad oma riste, / et valgus neid suudleks," tutvustasid Heinsalu ja Roos. "Mustamäe Männi pargi juurest leiab Carolina Pihelga libahaiku: "see on meie / kohalik mustamäe / eedeni aed"," tõid nad teise näite.

Tallinna luulerada Autor/allikas: Elisabeth Heinsalu

Tallinna linnakunsti kuraatori Kati Otsa sõnul on sõbralikuma linna ja kättesaadavama kultuuri loomine on osa Tallinna pikaajalisest arengustrateegiast. "Luulerada ühendab nutikalt ja minimalistlikke vahendeid kasutades kirjanduse, kunsti ja inimkesksema linna. Tänavatele kantud luuletused pakuvad kohalikele elanikele nende igapäevasel jalutusteekonnal värsket avastusrõõmu ja elamuslikke märkamishetki, muutes jalgsi linnas liikumise põnevamaks ja meeldivamaks," ütles Ots.

"Sellistel rohujuuretasandi initsiatiividel on väike, aga väga oluline roll tänavate mõnusamaks muutmisel. Loodame ka tulevikus taoliste ettevõtmiste toetamisega jätkata," lisas ta.

Luuleraja algatus hõlmab kõiki Tallinna linnaosasid ning selle kaart on kättesaadav veebi vahendusel siit.