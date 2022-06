"Grafomaania" tutvustab lugejale 30 noore kirjaniku eripalgelist loomingut

"Grafomaania" valmis vajadusest välja tuua noori kirjanikke. "Tuua päriselt Eesti inimesteni noorte loomingut. Näidata, kes meil siin praegu kirjutavad ja mida nad kirjutavad", on Kirjanike liidu noorte eestvedaja Reijo Roos selgitanud "Grafomaania" eesmärke. Nii luulet kui ka proosat sisaldav almanahh hakkab eeldatavalt ilmuma igal kevadel.

Tekstide kogumiseks tegid kirjanike liidu noored 2021. aasta lõpus üleskutse, kus palusid noortel kirjanikel almanahhi tarvis oma loomingut saata. Saadetud tekstidest tegi kuueliikmeline toimkond valiku ning lõpliku narratiivse järjestuse pani paika "Grafomaania" peatoimetaja Emma Lotta Lõhmus.

Lõhmus on "Grafomaania" kirjeldamisel kasutanud sõnu "nooruslik" ja "energiline". "Ta on nagu terviklik, aga samas ka fragmentaarne, eripalgeline. Iga autor on ikkagi oma nägu," lausus ta. Peale loomingu leiab almanahhist ka kirjanike liidu noorte sünniloo ning jäädvustusi nende esimesest tegevusaastast.

Kirjanike liidu noored on 2021. aastal asutatud noorte loomeliit, mis toob noori kirjandusele lähemale. Peale "Grafomaania" koostamise korraldas liit terve õppeaasta vältel kirjanike majas iganädalast kirjandussündmuste seeriat "Noorte neljapäev", kus kohtuti kirjanikega, arutati kirjanduse üle ning kirjutati ka ise uusi tekste. "Noorte neljapäevade" teine hooaeg algab septembris.

"Grafomaania" peatoimetaja on Emma Lotta Lõhmus ning toimetajad on Elisabeth Heinsalu, Krislyn Cassandra Laamann, Anna-Maria Prokofjeva, Reijo Roos ja Liisbet Urba. Almanahhi kujundaja on Mette Mari Kaljas, sisu- ja keeletoimetajad Jürgen Rooste ja Teele Kaldoja. Almanahh anti välja Hooandja abiga.

"Grafomaania" esmaesitlus toimub 1. juunil kell 19 kirjanike maja musta laega saalis.