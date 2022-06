Tallinna keskraamatukogu alustas eeltöid iseteeninduslahenduste kasutuselevõtuks

Juba sügisel peaksid osade raamatukogude juurde jõudma välitingimustes paiknevad laenutuskapid ja teenindussaalidesse esimesed iseteenindusautomaadid.

"Meie raamatukogu osakondades ja suuremates haruraamatukogudes käib praegu vilgas tegevus, sest igasse raamatukogu teavikusse on vaja kleepida RFID kiip, mis hakkab tulevikus asendama seniseid vöötkoode," selgitas teenindusdirektor Triinu Seppam-Saar.

"Tulevased raamatukoguhoidjate töökohad ja iseteenindusseadmed on võimelised kiipidelt lugema mitme teaviku info korraga, muutes teavikute laenamise ja tagastamise oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks. Nii on palju mugavam lugejatele ja samuti saavad aega juurde raamatukoguhoidjad, et tegeleda rohkem nõustamise, koolitamise, ürituste korraldamise ja muu sisulise tööga," täpsustas Seppam-Saar.

Kokku võtab RFID teavikutuvastussüsteemile üleminek ja iseteenindusseadmete saabumine aega umbes kolm aastat. Igas linnaosas paigaldatakse ühe raamatukogu juurde laenutuskapp, mis võimaldab sinna tellitud teavikud kätte saada kontaktivabalt ja endale sobival ajal ööpäevaringselt. Järk-järgult saavad kõik Tallinna Keskraamatukogu osakonnad ja 17 haruraamatukogu oma teenindussaalidesse iseteenindusautomaadid, kus saab ilma raamatukoguhoidja vahenduseta teavikuid laenata ja tagastada.

Et RFID teavikutuvastussüsteemile üleminek oleks võimalikult sujuv ja iseteenindusseadmed saaks võimalikult kiirelt kasutusele võtta, aitavad Tallinna keskraamatukogus lisaks töötajatele teavikuid kiibistada ka vabatahtlikud.