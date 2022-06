Tallinna keskraamatukogust saab laenata eestikeelseid e-audioraamatuid

Tallinna keskraamatukogu e-raamatukogu peaspetsialisti Andrea Ruudi sõnul on tegemist Eestis siiani ainulaadse võimalusega eestikeelseid e-audioraamatuid tasuta laenata.

"Raamatuid saab kuulata internetis või ka alla laadida. Nii on võimalik nautida head kirjandust mõnusalt teiste tegevuste kõrval, näiteks jalutades, aias toimetades või trenni tehes. Audioraamatud on toredaks võimaluseks kirjandusest osa saada ka lastele, kes veel lugeda ei oska, või näiteks eakatele, kel lugemine on keerukaks muutunud," selgitas Ruud.

OverDrive'i e-raamatukogu sisaldab lisaks eestikeelsetele ka võõrkeelseid e-audioraamatuid, samuti suures valikus võõrkeelseid e-raamatuid ja e-ajakirju. Eestikeelseid e-raamatuid leiab e-raamatukogust ELLU. Kõikide Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogude kasutamine on raamatukogu lugejatele tasuta.

Peagi on valikus üle 60 raamatu, nende seas eelkõige eesti autorite teosed, aga oma koht on ka tõlkekirjandusel. Samuti leidub e-audioraamatuid lastele.