Kalamaja ja Kadrioru raamatukogust saab tasuta laenata ka tervisemuuseumi pileteid

Eesti Tervisemuuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Andres Arendi sõnul on tervisemuuseumil väga hea meel liituda projektiga, mis aitab neil jõuda uute inimesteni ja toetab muuseumi missiooni avada inimeseks olemise ilu, võlu ja valu, et Eesti inimene oleks tervem ja õnnelikum. "Muuseumi püsinäitus "Avameelselt Sinu kehast" ja kuni 12. juunini avatud aastanäitus "Palju õnne!" heaolust, vaimsest tervisest ja tasakaalust elus ootavad innuga uusi külastajaid, kes soovivad saada terviseteadlikumaks, tervemaks ja õnnelikumaks."

Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm lisas, et tervisemuuseumi teenusega liitumine on kindlasti lisaväärtuseks kirjandusele, mida nad pakuvad lugejatele, et nad oskaksid toituda õigesti ning valida enda jaoks sobivat liikumisviisi.

Pileteid saab laenata kord kvartalis 14 järjestikuseks päevaks. Pileti saadavust laenamiseks näeb e-kataloogist ESTER.