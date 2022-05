Ukraina muuseumid saavad Eesti Meremuuseumilt rahalise toe

"Peame vajalikuks olla Ukraina inimestele toeks nii mõtetes kui ka tegudes. Selleks võtsime sõja alguspäevil ette kõik, mis on meie võimuses. Muu hulgas pakkusime võimaluse teha ühise rahalise annetuse meie külastajatele ja töötajatele. Seeläbi kogusime 11 500 eurot. Nüüdseks annetasime kogu summa ukrainlaste algatusele HERI, mis võimaldab olla abiks sealsetele muuseumidele ja nende töötajatele," kinnitas Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Tehtud annetus koosneb muuseumi toodete müügiga teenitust, töötajate annetustest ja omatuludest eraldatud toetusest. Muuseum on taganud ka Ukrainast Eestisse jõudnud inimestele tasuta külastusi, alates 3. märtsist kuni 23. maini kasutas seda võimalust 4884 inimest.

Algatuse HERI (The Heritage Rescue Emergency Initiative – Kriisiabi kultuuripärandi päästmiseks) käivitasid Ukraina muuseumid ja teised kultuuriasutused. Koostöös mitmete sealsete ning rahvusvaheliste organisatsioonidega püüavad nad kaitsta kultuuripärandit sõjas hävimise eest ja toetada sõjajärgset taastamistööd. Algatust koordineeriv Lvivi mittetulundusühing Tustan palus rahalist abi Euroopa muuseumide võrgustiku (The Network of European Museum Organisations) kaudu.